Сообщения о провокации против Кадырова назвали попыткой забыть о пытках бутылкой

Пользователи соцсетей высмеяли появившиеся ранее сообщения о якобы готовящейся в Европе провокации против главы Чечни Рамзана Кадырова и назвали их попыткой отвлечь внимание общественности от информации о причастности властей республики к пыткам бутылкой 19-летнего модератора Telegram-канала 1ADAT Салмана Тапсуркаева. Об этом сообщает «Кавказский Узел».

«Все, что угодно (Закаевы, заговоры, Европа), лишь бы про бутылку забыли», — отметил один из юзеров в комментариях под опубликованным агентством «Грозный-информ» роликом, который якобы был снят в секретной европейской лаборатории, готовившей провокацию под названием «Двойник».

Другие пользователи также отреагировали на подобные публикации с сарказмом. «Самая секретная лаборатория, о которой знают всего лишь все», — написал один из юзеров. Другой комментатор высмеял название спецоперации. «Название вообще бомба — "Двойник". Сейчас [обо всем], что сделает Кадыров, будут говорить, что это его двойник», — предположил он.

О том, что европейские страны готовят провокацию против Кадырова, 15 сентября сообщило агентство «Грозный-информ». В качестве доказательства оно разместило видео, в котором демонстрировалась реалистичная маска, имитирующая лицо главы Чечни, которую якобы планировали использовать в ходе провокации. Также отмечалось, что в настоящее время операция уже находится на последней стадии, и ее организаторы активно ищут исполнителей.

В начале сентября в сети появился ролик с участием Салмана Тепсуркаева, в котором он извиняется за свою деятельность, говорит, что наказывает себя, и садится на бутылку. Позднее «Новая газета» сообщила о доказательствах того, что Тепсуркаев был похищен жителями республики. По ее данным, он находился на базе СОБР «Терек» в Грозном. Затем о наличии доказательств причастности чеченских властей к пыткам молодого человека бутылкой заявил бывший эмиссар и полевой командир Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмед Закаев, ныне проживающий в Великобритании.

Сам Кадыров, комментируя ситуацию, заявил, что публиковать подобные видео «неприлично», а спикер парламента Чечни Магомед Даудов отметил, что Тепсуркаева наказали неизвестные за то, что он якобы оскорблял женщин, а не за то, что он критиковал действия чеченских властей.