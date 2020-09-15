В Чечне заявили о подготовке операции «Двойник» против Кадырова

В Европе неизвестные готовят провокацию против главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает чеченское государственное информагентство «Грозный-информ» со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, операция против Кадырова носит название «Двойник». В частности, она предполагает использование реалистичной маски, имитирующей лицо главы Чечни, которую якобы изготовили в секретной лаборатории на территории одной из европейских стран.

Как уточнили источники, операция находится на последней стадии подготовки. В настоящее время организаторы отбирают кандидатов для осуществления задуманного, утверждает агентство.

Ранее Кадыров неоднократно заявлял, что в отношении него и возглавляемой им республики осуществляются провокации. В частности, в марте он жаловался на появляющиеся сообщения о том, что в Чечне во время действия карантина из-за коронавируса применяют силу к нарушителям ограничительных мер. До этого он также критиковал СМИ за статьи о массовых задержаниях и убийствах жителей республики из-за подозрений в гомосексуальности и призывал журналистов противодействовать иностранным врагам России и Чечни, которые распространяют ложную информацию о стране и регионе.