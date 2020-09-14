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В «Сердце Чечни» официально прокляли Ахмеда Закаева и евроичкерийцев

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Фото: ЧГТРК «Грозный»

Жители Чечни выразили несогласие с заявлениями бывшего эмиссара и полевого командира самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмеда Закаева, проживающего в Великобритании, и прокляли его. Соответствующая резолюция была принята на народном сходе граждан в центральной мечети Грозного «Сердце Чечни», передает ЧГТРК «Грозный».

Телеканал уточнил, что в сходе приняли участие «потомки Пророка Мухаммада (С.А.В.), потомки Авлия, представители всех тейпов, вирдовых братств, улемы, кадии, имамы, туркхи, тхамды, представители совета старейшин, представители общественных и молодежных организаций». «Кто наделил Закаева, разжалованного [президентом ЧРИ Асланом] Масхадовым за предательство, правом вести беседы от имени чеченского народа? Какие-то правительства в изгнании… Вам не стыдно называться чеченцами и одновременно обозначать себя изгнанниками?» — говорится в резолюции.

Авторы документа также отметили, что евроичкерийцы не имеют права быть голосом народа и говорить от имени чеченцев. «Официально отрекаемся от вас и проклинаем вас от имени чеченского народа! <...> Мы объявляем вас врагами Всевышнего Аллаха, Его Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), врагами Авлия (да возвысит Аллах их святость) и врагами всего чеченского народа» — заявили участники схода.

Они также напомнили, что «благодаря благодатному пути Ахмата-Хаджи Кадырова» в Чечне построено более 1,2 тысячи мечетей, а также школы хафизов, медресе, новые жилые дома, дороги и другое.

Аналогичные сходы граждан, по данным «Грозного», прошли в селах Беной и Джалка.

11 сентября сообщалось, что родственники Закаева решили выступить против него. Это произошло после того, как политик публично поддержал создателей оппозиционного Telegram-канала 1ADAT, в котором публикуется информация о похищениях и задержаниях на территории республики.

Ахмед Закаев был полевым командиром, бригадным генералом ЧРИ, ее министром культуры, иностранных дел и вице-премьером. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001-м российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара, Великобритания предоставила ему политическое убежище.

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