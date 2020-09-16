Чеченцев призвали объединиться против евроичкерийцев

Либеральные СМИ и евроичкерийцы — уехавшие из России сторонники самопровозглашенной Ичкерии, которые выступают за независимость республики, — придают негативный окрас любым событиям, происходящим в Чечне. Об этом заявил министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев в ходе конференции, на которой обсуждалось соблюдение прав человека в республике, передает «Кавказ.Реалии».

По мнению Дудаева, жители республики должны объединиться против подобных выпадов, направленных на создание негативного образа и подрыв стабильности в Чечне. Он также считает, что евроичкерийцам платят, чтобы они максимально вредили народу.

На конференции присутствовал старший брат бывшего эмиссара и полевого командира самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмеда Закаева, проживающего в Великобритании. Он опроверг информацию о своем похищении и заявил, что сам узнал об этом от журналистов.

Ранее на народном сходе в центральной мечети Грозного «Сердце Чечни» официально прокляли Ахмеда Закаева. Участники схода отметили в резолюции, что евроичкерийцы не имеют права быть голосом народа и говорить от имени чеченцев.

В мае глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что евроичкерийцы сами знают о несостоятельности своих идей. Он также отметил, что считает чеченцев, живущих в Европе, неотъемлемой частью чеченского общества и радуется их успехам в учебе и работе.

Ахмед Закаев был полевым командиром, бригадным генералом Чеченской Республики Ичкерия, ее министром культуры, иностранных дел и вице-премьером. В ходе второй чеченской войны он командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики.

В 2001 году российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных жителей, его объявили в международный розыск. В настоящий момент он находится в Великобритании, Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара.