Лейтенанта задержали по подозрению в изнасиловании россиянки в отделе полиции

В Саратове задержали лейтенанта по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки в отделе полиции. Об этом сообщил местному изданию «Взгляд-инфо» адвокат задержанного Илья Курапов.

По его словам, полицейского допросили, он отрицает свою вину в преступлении. Он не знаком с потерпевшей, отметил защитник. Подозреваемый служит в органах внутренних дел с 2016 года, перед задержанием он занимал должность дежурного в отделе полиции. Адвокат указал, что его подзащитный был на хорошем счету у начальства, он женат, есть ребенок.

По предварительным данным, потерпевшая подала заявление о том, что в ночь на 20 июля в помещении для задержанных отдела полиции ее избил, а затем изнасиловал 33-летний дежурный.

29 июля сообщалось, что сотрудник полиции мог пойти на преступление по просьбе друга. Незадолго до происшествия потерпевшая поссорилась с подругой, и она пожаловалась на нее мужу, потребовав наказать обидчицу. Мужчина обратился к другу, работавшему в дежурной части отдела полиции, и попросил помочь. Сотрудник правоохранительных органов вызвал девушку в кабинет для задержанных, где не было камеры видеонаблюдения. По словам девушки, в помещении мужчина надругался над ней.

Выяснилось, что визит потерпевшей в участок не был зафиксирован в журнале учета посетителей, однако при изучении записей с камер наблюдения выяснилось, что 18-летняя девушка на самом деле приходила в отдел.