Полицейских посадили за принуждение многодетной россиянки взять убийство на себя

Усольский городской суд Иркутской области приговорил троих полицейских, которые выбивали показания из прикованной наручниками многодетной россиянки Марины Рузаевой. Об этом сообщила организация «Общественный вердикт» (внесена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов) в своем Telegram-канале.

Денис Самойлов осужден на четыре года, Александр Корбут и Станислав Гольченко получили по 3,5 года лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима. Их признали виновными по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Инцидент произошел 2 января 2016 года в городе Усолье-Сибирское. По словам потерпевшей, матери троих детей, к ней домой пришли два человека в гражданской одежде и с полицейскими удостоверениями и сообщили, что ее сосед убит. Женщину попросили проехать в отдел внутренних дел, чтобы опознать подозреваемых по фотографиям. Там ее стали пытать, требуя признаться в убийстве. Рузаевой надели на голову пакет, на руки — наручники и били током. Домой ее отпустили через пять с половиной часов. Врачи диагностировали у потерпевшей многочисленные ушибы тела и головы, а также следы от электрошокера.

В марте Усольский городской суд приговорил к трем годам колонии условно следователя Следственного комитета России Сергея Лысых за фальсификацию доказательств по делу о пытках Рузаевой, отмечает «Тайга.Инфо».

После обращения потерпевшей в полицию майору и двум оперуполномоченным предъявили обвинение, но затем дело закрыли. Расследование возобновлялось четыре раза, но каждый раз в ходе следствия собрать доказательства вины полицейских не удавалось.