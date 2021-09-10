Украинские полицейские украли урну с автомойки и попали на видео

В городе Константиновка Донецкой области Украины полицейские украли с автомойки урну. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Украина.ру».

Момент хищения попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники правопорядка протирают тряпкой помытый служебный автомобиль. Затем один из них, осмотревшись по сторонам, берет стоящую рядом урну и ставит ее на заднее сиденье машины. После этого правоохранители продолжили уход за своим транспортным средством.

В январе двух украинский полицейских заподозрили в создании преступной группировки для хищения кабелей государственной службы специальной связи в Харькове. Предполагалось, что банду создали патрульный и сотрудник батальона конвойной службы. В преступную деятельность они также вовлекли двух гражданских лиц, с которыми и занимались воровством проводов из ведомственного хранилища, а также предприятия «Укртелеком».