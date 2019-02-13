Украинцы обокрали человека и попытались скрыться в полиции

В центре украинской Одессы двое неизвестных совершили разбойное нападение на мужчину и попытались скрыться с места преступления, побежав в сторону полицейского участка. Об этом на своей странице в Facebook сотрудница правоохранительных органов Зоя Мельник, пишет Liga.net.

По ее словам, инцидент произошел во вторник, 12 февраля, в центре города. Злоумышленники нанесли своей жертве телесные повреждения, украли сумку с крупной суммой денег и попытались сбежать.

«То ли преступники были "на гастролях" и плохо знали город, то ли впопыхах совершили ошибку — неизвестно, но побежали они прям в сторону ГУНП (Главное управление национальной полиции — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в записи.

Напавшие были сразу же задержаны. Одного поймали сотрудники уголовного розыска, второго — представители отдела ювенальной превенции, отметила Мельник, назвав происшествие «самым тупым преступлением года».

В мае прошлого года сообщалось, что в украинском Харькове полицейские задержали мужчину, похитившего сейф из сторожки автостоянки. Полицейские обнаружили в сейфе 410 гривен (менее одной тысячи рублей). Бывший сотрудник полиции города отметила, что «вор плакал, когда узнал, какую сумму денег он стырил». Также, по ее словам, злоумышленник вместо перчаток натянул на руки носки.

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