Сбившую ребенка на зебре и женщину на обочине россиянку сняли на видео

В Сыктывкаре россиянка сбила ребенка на зебре и женщину на обочине

В Сыктывкаре россиянка за рулем Suzuki сбила восьмилетнего ребенка на пешеходном переходе и женщину, которая шла по обочине, а после — врезалась в другой автомобиль. Видео аварии публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как машина на большой скорости сбивает ребенка, после этого выезжает в пешеходную зону, где наезжает на россиянку. Судя по всему, водитель потеряла управление автомобилем. Также на видео сняли последствия столкновения — на переднем бампере красной машины есть большая вмятина.

Как сообщают авторы канала, женщина скончалась на месте, восьмилетний мальчик госпитализирован.

Ранее в Иркутской области пьяный водитель сбил пятерых школьников. По словам автовладельца, из-за плохого состояния дорожного полотна он был вынужден маневрировать, но в какой-то момент подростки выскочили на проезжую часть. Школьники получили травмы различной степени тяжести.