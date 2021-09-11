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Подросток без прав сбил женщину и ребенка в Москве

В Москве 17-летний подросток без прав сбил женщину и пятилетнего ребенка на тротуаре
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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

17-летний подросток наехал на женщину и пятилетнего мальчика на востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

По информации Госавтоинспекции, у молодого человека, который нарушил правила дорожного движения, нет водительских прав. Отмечается, что водитель не справился с управлением и сбил женщину с ребенком, которые шли по тротуару. У матери, по предварительным данным, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, а у мальчика — ушиб брюшной полости.

Ранее в Барнауле «КамАЗ» сбил трех человек на пешеходном переходе, двое из них погибли. Согласно заявлению управления МВД по Алтайскому краю, за рулем «КамАЗа» с прицепом находился 33-летний мужчина. Он наехал на людей, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

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