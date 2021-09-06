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«КамАЗ» задавил троих россиян на пешеходном переходе

В Барнауле «КамАЗ» сбил трех человек на пешеходном переходе, двое из них погибли
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Фото: страница «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте»

В Барнауле «КамАЗ» сбил трех человек на пешеходном переходе, двое из них погибли. Об этом сообщили в управлении МВД по Алтайскому краю, передает ТАСС.

По данным ведомства, за рулем «КамАЗа» с прицепом находился 33-летний мужчина. Он наехал на людей, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Одного россиянина доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции начали проверку.

Ранее на трассе в Майкопском районе Республики Адыгея в ДТП погибли трое взрослых и ребенок. Как сообщили в МВД, лобовое столкновение произошло из-за погодных условий — в момент аварии шел сильный дождь.

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