«КамАЗ» задавил троих россиян на пешеходном переходе

В Барнауле «КамАЗ» сбил трех человек на пешеходном переходе, двое из них погибли

В Барнауле «КамАЗ» сбил трех человек на пешеходном переходе, двое из них погибли. Об этом сообщили в управлении МВД по Алтайскому краю, передает ТАСС.

По данным ведомства, за рулем «КамАЗа» с прицепом находился 33-летний мужчина. Он наехал на людей, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Одного россиянина доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции начали проверку.

Ранее на трассе в Майкопском районе Республики Адыгея в ДТП погибли трое взрослых и ребенок. Как сообщили в МВД, лобовое столкновение произошло из-за погодных условий — в момент аварии шел сильный дождь.