Российская семиклассница угнала машину и попала в ДТП с«КамАЗом

В Красноярском крае тринадцатилетняя школьница украла машину и попала в ДТП

В Емельяновском районе Красноярского края семиклассница угнала машину и попала в ДТП с КамАЗом. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На опубликованном в Youtube-канале «Наш Красноярский край» ролике видно, что из-за столкновения у черного автомобиля поврежден бампер. На месте аварии работает сотрудник ДПС.

По данным РЕН ТВ, 13-летняя девушка украла автомобиль Toyota у знакомого своей матери, чтобы прокатить подруг.

Россиянка не справилась с управлением во время поворота и въехала сначала в дорожный знак, а потом — в грузовик. Она и 14-летние пассажирки получили ссадины и ушибы.

Ранее московская школьница без прав за рулем автомобиля Lada попала в смертельное ДТП на Калужском шоссе. Она не справилась с управлением и наехала на бордюр, из-за чего машина перевернулась. В результате ДТП россиянка погибла, еще трое пассажиров, находившихся в авто, пострадали.