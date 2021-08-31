Смертельное ДТП с каршерингом в Москве сняли на видео

Авария с каршерингом на юге Москвы, в результате которой погиб ребенок, попала на видео

Ночью на Волгоградском проспекте в Москве столкнулись автомобиль Lada и каршеринг Kia Rio, погиб ребенок. Видео произошедшего публикует Telegram-канал 360tv.

На кадрах видно, как каршеринг Kia Rio проезжает перекресток на красный сигнал светофора, в этот момент в автомобиль врезается Lada. К месту ДТП прибывает скорая помощь и полиция.

Как сообщает телеканал «360», в одной из машин сидел четырехлетний ребенок — по информации источника, он не был пристегнут. Мальчика после аварии доставили в больницу, но спасти его медики не смогли.

На 40-летнего водителя каршеринга завели уголовное дело.

Ранее в Майкопском районе республики Адыгея в ДТП погибли трое взрослых и один ребенок в результате лобового столкновения. Авария произошла из-за погодных условий — в момент ДТП шел сильный дождь.