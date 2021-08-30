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На российской трассе произошло смертельное ДТП с цементовозом

На трассе под Волгоградом в ДТП с цементовозом погибли три человека
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Фото: Globallookpress.com

На трассе ТамбовВолгоградАстрахань столкнулись легковой автомобиль и цементовоз. В результате аварии погибли три человека, сообщили в управлении МВД по Волгоградской области, передает РИА Новости.

«В результате ДТП трое пассажиров Toyota погибли на месте ДТП, водители обоих транспортных средств с тяжелыми травмами доставлены в больницу», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что легковой автомобиль Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся в цементовозом.

Ранее ребенок и трое взрослых погибли в аварии в Майкопской районе Республики Адыгеи. ДТП произошло из-за погодных условий — в момент аварии шел сильный дождь.

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