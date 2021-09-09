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Мэр российского города попал в ДТП

Мэр Рыбинска Добряков попал в аварию
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Фото: Страница «Подслушано в Рыбинске» во «ВКонтакте»

Мэр Рыбинска Денис Добряков попал в аварию в Мышкинском районе Ярославской области рядом с деревней Охотино. Об этом сообщает «76.ru».

По предварительным данным, на дороге столкнулись три автомобиля.

Как Россия помешалась на простых пацанах и полюбила эмо
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Помощник мэра Светлана Израилева подтвердила факт ДТП. По ее словам, никто серьезно не пострадал.

Ранее депутат из Бурятии Баир Жамбалов сбил на внедорожнике девушку и скрылся с места аварии. Он ехал домой после рыбалки. От полученных в результате ДТП травм россиянка скончалась в больнице. Через несколько часов после случившегося в полицию пришел приятель депутата и попытался взять вину на себя, уверяя, что после рыбалки они с Жамбаловым поменялись автомобилями.

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