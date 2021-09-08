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Семь человек пострадали в ДТП с автобусом со студентами на Кубани

Семь человек пострадали в аварии с автобусом около Кропоткина на Кубани
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Фото: Global Look Press

Семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса со студентами на Кубани, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Два человека получили травмы средней степени тяжести, остальные отделались легкими ранениями, преимущественно ушибами. В пресс службе регионального управления МЧС России отметили, что некоторые пострадавшие направлены в больницы.

Авария произошла на дороге ТемрюкКраснодарСтаврополь. В 20 километрах от Кропоткина в сторону Тбилисского района междугородный автобус съехал в кювет. На момент аварии в транспортном средстве находились около 30-40 пассажиров.

Как пишет «Московский комсомолец», по предварительным данным, автобус со студентами направлялся в Крым. «К ликвидации последствий привлекалось от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 23 человека и девять единиц техники, от МЧС — шесть человек и две единицы техники», — отметили в МЧС.

1 сентября пассажирский автобус, который следовал по маршруту МоскваАстрахань, и три легковых автомобиля столкнулись в Мичуринском районе Тамбовской области на трассе Р-22. Пострадали восемь человек, один из них был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы.

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