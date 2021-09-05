В ДТП с автобусом в Египте погибли 12 человек

Авария с автобусом на маршруте Шарм-эш-Шейх — Каир унесла жизни 12 человек

В результате ДТП с автобусом, следовавшим по маршруту Шарм-эш-Шейх — Каир, погибли 12 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Авария произошла недалеко от города Суэц. В городскую больницу доставлены 40 раненых с травмами разной тяжести, среди жертв есть дети. Несколько пострадавших находятся в критическом состоянии. Информации о том, находились ли в автобусе иностранцы, пока не поступало.

Правоохранители в Египте сообщили ТАСС, что автобус вез несколько египетских семей с курорта у Красного моря. По последним данным, водитель не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение на дороге и перевернулся. На место аварии прибыло 30 экипажей скорой помощи.

Ранее в Турции произошло столкновение автобуса и поезда. В результате ДТП погибли шесь человек. Микроавтобус вез рабочих на один из объектов города Люлебургаз провинции Текирдаг.

