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При столкновении поезда и автобуса в Турции погибли шестеро человек

NTV: шесть человек скончались при столкновении поезда и микроавтобуса в Турции
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Фото: Reuters

Шесть человек погибли и шесть пострадали при столкновении поезда и микроавтобуса в турецком городе Люлебургаз провинции Текирдаг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NTV.

По данным телеканала, служебный микроавтобус выехал на железнодорожный переезд за несколько секунд до проезда грузового состава. Водитель не успел ничего предпринять. Уточняется, что в микроавтобусе находились рабочие.

Раненные доставлены в местные больницы. Правоохранительные органы начали расследование случившегося.

Ранее в Саратовской области трое россиян скончались в ДТП с поездом. Водитель внедорожника выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав сигнал о приближающемся составе. В результате столкновения поезда и автомобиля водитель и два пассажира погибли на месте.

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