Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

На юго-западе Чехии, недалеко от города Домаждице столкнулись два пассажирских поезда, десятки человек пострадали. Об этом сообщила полиция Чехии на своей странице в Twitter.

В результате происшествия два человека погибли, еще 38 ранены. Семеро пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии. На место столкновения поездов прибыли четыре вертолета: три медицинских и один полицейский. Также глава Минпромторга и Минтранса Чехии Карел Гавличек заявил, что лично проследит за работой экстренных служб по устранению последствий инцидента.