Мир
 
Последние новости
Неизвестный мужчина ворвался в здание правительства Украины с гранатой
Мужчина разбил восемь машин в Москве в поисках несуществующей девушки 
Суд приговорил бывшего начальника полиции Сызрани к семи годам колонии
Братья Коэн перестанут снимать совместные фильмы
Российские власти начали готовиться к низкому спросу на нефть и газ
В Кабардино-Балкарии под камнепадом погиб турист
В Совфеде исключили «наказание» Киева из-за «Северного потока-2»
Смартфон OnePlus взорвался в кармане пользователя
В Китае задумались о покупке С-500 у России
Новости партнеров
Прослушать новость

Десятки человек пострадали при столкновении двух поездов в Чехии

Перейти в «Мою Ленту»
Место происшествия
Место происшествия
Фото: Полиция Чешской Республики

На юго-западе Чехии, недалеко от города Домаждице столкнулись два пассажирских поезда, десятки человек пострадали. Об этом сообщила полиция Чехии на своей странице в Twitter.

В результате происшествия два человека погибли, еще 38 ранены. Семеро пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии. На место столкновения поездов прибыли четыре вертолета: три медицинских и один полицейский. Также глава Минпромторга и Минтранса Чехии Карел Гавличек заявил, что лично проследит за работой экстренных служб по устранению последствий инцидента.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить