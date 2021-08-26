В Саратовской области трое россиян погибли при столкновении внедорожника с поездом

В Саратовской области трое россиян погибли в ДТП с поездом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария с российским поездом произошла на перегоне станций Золотая степь — Наливная.

«По предварительной информации, в 15:15 по местному времени (...) произошло столкновение автомобиля УАЗ "Патриот" с пассажирским поездом "Махачкала — Москва"», — заявили в пресс-службе УГИБДД региона.

Водитель внедорожника выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав сигнал о приближающемся составе. В результате столкновения поезда и автомобиля водитель и два пассажира погибли на месте.

Ранее в Анапе поезд снес внедорожник. Водитель пытался проскочить переезд, но не заметил приближающийся поезд. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля. Еще один пассажир получил травмы, его госпитализировали.