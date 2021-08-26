Россия
 
Последние новости
Пентагон подтвердил взрыв возле аэропорта Кабула
Меркель обвинили в попытке подкупить украинцев
Раскрыты подробности взрыва у аэропорта Кабула
Взрыв около аэропорта Кабула совершил смертник
Россия нашла применение 18 миллиардам долларов от МВФ
Умер актер сериала «Флэш»
В США поразились балерине на танке в России
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет россиянка поступила в МГУ
Украина потребовала у США и Германии новый контракт с «Газпромом»
Новости партнеров
Прослушать новость

Трое россиян погибли при столкновении внедорожника с поездом

В Саратовской области трое россиян погибли при столкновении внедорожника с поездом
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Саратовской области трое россиян погибли в ДТП с поездом. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авария с российским поездом произошла на перегоне станций Золотая степь — Наливная.

«По предварительной информации, в 15:15 по местному времени (...) произошло столкновение автомобиля УАЗ "Патриот" с пассажирским поездом "МахачкалаМосква"», — заявили в пресс-службе УГИБДД региона.

Водитель внедорожника выехал на железнодорожный переезд, проигнорировав сигнал о приближающемся составе. В результате столкновения поезда и автомобиля водитель и два пассажира погибли на месте.

Ранее в Анапе поезд снес внедорожник. Водитель пытался проскочить переезд, но не заметил приближающийся поезд. В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля. Еще один пассажир получил травмы, его госпитализировали.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российская семиклассница угнала машину и попала в ДТП с«КамАЗом
Россиянин умер в поезде по дороге в Москву
В России поезд снес пытавшийся проскочить переезд внедорожник и попал на видео