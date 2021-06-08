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В России поезд снес пытавшийся проскочить переезд внедорожник и попал на видео

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В Анапе поезд снес внедорожник. Водитель «Тойота Лэнд Крузер» пытался проскочить переезд, но не заметил приближающийся поезд. Видео с моментом ДТП появилось на странице «Анапа регион.ру» в Instagram.

На кадрах видно, как водитель белого внедорожника обогнал стоявшие на железнодорожном переезде машины по встречной полосе и попытался переехать пути на красный свет, в этот момент его снес проезжающий поезд.

Как пишет новостной портал «Кубань 24», в результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля. Еще один пассажир получил травмы, его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что поезд и легковой автомобиль ВАЗ столкнулись на железнодорожном переезде около станции Запрудня в Подмосковье, в результате ДТП погибли три человека.

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