Пьяный полицейский сбил на служебном автомобиле россиянина

В Чувашии участковый полиции в состоянии опьянения за рулем служебной машины сбил пешехода

В Чувашии участковый уполномоченный полиции в состоянии алкогольного опьянения сбил на служебном автомобиле пешехода. Об этом сообщается на официальном сайте управления МВД России по республике.

ДТП произошло 1 сентября около 17 часов в поселке Ибреси. Водитель УАЗ «Патриот» отдела МВД России по Ибресинскому району не справился с управлением и совершил наезд на мужчину, который стоял на дороге рядом с грузовиком. Пострадавшего пешехода увезли в больницу. За рулем служебного автомобиля полиции находился участковый уполномоченный районного отдела внутренних дел. В ходе освидетельствования выяснилось, что он был пьян.

По факту ДТП с участием полицейского назначена служебная проверка. Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

На место происшествия приезжал министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Виктор Шметков.