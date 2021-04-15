Суд вынес приговор сбившему трех человек рэперу Эллею

Хамовнический суд Москвы приговорил рэпера Эльмина Гулиева, известного как Эллей, сбившего трех человек на Остоженке, к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание певец будет в колонии общего режима.

Как уточняет Telegram-канал Life Shot, сам рэпер заявил, что ехал на «красный, переходящий в зеленый».

Согласно данным полиции, машина Эллея проехала перекресток на пересечении Остоженки и Померанцева переулка на красный свет, столкнулась с Mercedes, выехала на тротуар, где сбила пешеходов. В ДТП пострадали четыре человека — трое с тяжелыми травмами доставлены в больницы, один от госпитализации отказался.

Медицинское освидетельствование установило, что в крови певца были наркотики.