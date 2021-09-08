Мэр украинского города протаранил автобус с детьми

Мэр украинского города Вознесенск Евгений Величко протаранил пассажирский автобус, в котором ехали дети, сообщает «Страна.ua».

«Авария произошла во вторник, 7 сентября, утром на пересечении улиц Берегового и Черняховского в Вознесенске. Автомобиль градоначальника, Volkswagen Passat, столкнулся с пассажирским автобусом. При столкновении транспортных средств пострадал сам 32-летний мэр», — говорится в сообщении.

Во время установления обстоятельств инцидента стало известно, что в салоне автобуса находились дети. Они не пострадали, их забрали взрослые до приезда полицейских.

Ранее стало известно, что кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в смертельную аварию в районе озера Иссык-Куль. ДТП произошло, когда легковой автомобиль не справился с управлением, выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в одну из машин кортежа, где находились сопровождающие Жапарова и сотрудники спецслужб. Они получили тяжелые травмы, один скончался до приезда врачей.