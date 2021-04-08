Президент Латвии попал в ДТП

Президент Латвии Эгилс Левитс попал в небольшое ДТП в Риге. Об этом сообщила Канцелярия главы государства, передает РИА Новости.

Во время движения автомобиль Левитса резко затормозил, и в него врезался внедорожник с охраной. Уточняется, что авария незначительная, президент не пострадал и продолжает работать по графику. Тем не менее, информация о ДТП была передана Госполиции.

1 апреля сообщалось, что закрепленная за пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым машина попала в ДТП с участием такси в Москве. Чиновника в тот момент в машине не было. Автомобиль передвигался с включенным спецсигналом. В результате аварии у машины повреждены пассажирская дверь, крыло, бампер и ось заднего колеса.

В ноябре 2020 года в Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с машиной вице-премьера Алексея Оверчука. В момент ДТП он находился в машине вместе с водителем. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель отечественного автомобиля, выехавший на разделительную полосу, по которой двигался Оверчук.