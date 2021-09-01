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На российской трассе произошло массовое ДТП с пассажирским автобусом

В Тамбовской области произошло массовое ДТП с автобусом и тремя автомобилями
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Пассажирский автобус, который следовал по маршруту МоскваАстрахань, и три легковых автомобиля столкнулись в Мичуринском районе Тамбовской области на трассе Р-22. Об этом сообщила представитель ЕДДС района, передает ТАСС.

По ее словам, в результате аварии на российской трассе пострадали восемь человек, один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом ключицы. Остальным госпитализация не понадобилась.

В региональном управлении МЧС сообщили, что пассажиры автобуса, который попал в ДТП, отправлены следующим рейсом к месту назначения. После аварии произошел разлив дизельного топлива автобуса, однако возгорания не зафиксировано.

Ранее в массовом ДТП под Саратовом погибли четверо взрослых и один ребенок. ЧП произошло на автодороге Сызрань — Саратов — Волгоград. Легковой автомобиль столкнулся с «КамАЗом», в результате чего он вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной.

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