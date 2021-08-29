Массовое ДТП в российском городе сняли на видео

В Тюмени столкнулись пять машин, в результате пострадали шесть человек

В Тюмени произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщает Znak.com.

Очевидцы сняли случившиеся на видео. На опубликованные в соцсетях ролики обратил внимание Telegram-канал «Звезда»: на кадрах запечатлены последствия столкновения транспортных средств, видно, как на месте работают пожарные.

По информации издания, авария произошла на мосту по улице Мориса Тореза. Известно, что в городе столкнулись сразу пять автомобилей, в том числе Hyundai Solaris, который загорелся.

Как уточнили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тюменской области, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения на мосту, где столкнулся с четырьмя другими машинами. Трех пострадавших госпитализировали.

