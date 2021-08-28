Подсчитано число жертв аварий в России по вине таксистов

С начала года в России 69 человек погибли в ДТП по вине таксистов

МВД подсчитало число жертв аварий в России по вине таксистов, сообщает ТАСС. Всего с начала года из-за водителей такси в ДТП погибли около 69 человек.

Так, с января по июль в стране произошло 1,9 тысячи ДТП, виновниками которых были признаны водители такси. Согласно подсчетам, различные травмы в них получили 2,4 тысячи человек.

Основными причинами аварий со смертельным исходом стали несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Глава ГИБДД Михаил Черников уже выступал с предложением о запрете доступа к агрегаторам такси для водителей со стажем менее трех лет.