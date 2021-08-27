Виновница ДТП в Петербурге назвала себя «девочкой» и попросила суд простить ее

Виновница ДТП в Петербурге попросила суд не наказывать ее, потому что она «девочка»

Колпинский районный суд привлек к ответственности устроившую ДТП петербурженку и лишил ее прав на один год. Обвиняемая при этом просила ее не наказывать, так как она «девочка, и ее надо простить». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

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Суд установил, что россиянка, которая 13 июля получила права, 20 июля на арендованной машине наехала во дворе на стоящий автомобиль. После этого она вышла из машины, осмотрела место происшествия и покинула его. Через некоторое время петербурженка вернулась с друзьями, вновь осмотрела пострадавшую машину и опять уехала, не оставив никаких контактных данных.

Согласно сообщению пресс-службы, суд после просмотра видео с места ДТП постановил, что место происшествия покидать нельзя никому, вне зависимости от половой принадлежности, и лишил россиянку прав.

Ранее сообщалось, что в Емельяновском районе Красноярского края семиклассница угнала машину и попала в ДТП с КамАЗом. На опубликованном в YouTube-канале «Наш Красноярский край» ролике видно, что из-за столкновения у черного автомобиля поврежден бампер. На месте аварии работает сотрудник ДПС. По данным РЕН ТВ, 13-летняя девушка угнала автомобиль Toyota у знакомого своей матери, чтобы покатать подруг.

