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В России трехлетнюю девочку насмерть зажало дверями автобуса

В Ярославле трехлетняя девочка умерла после того, как ее зажало дверями автобуса
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Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress

В Ярославле трехлетнюю россиянку насмерть зажало дверями при выходе из автобуса. Об этом сообщило издание YarNews.

По его данным, ЧП произошло в четверг, 26 августа, в 15:27 на остановке Улица Елены Колесовой. Автобус №11 отъезжал от остановки, и водитель не заметил, что не все пассажиры успели выйти — в дверях зажало ребенка. Девочку попытались выдернуть, однако она упала на асфальт под колеса.

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой и другими повреждениями, ее оперировали несколько часов, но спасти ее не удалось.

В мэрии Ярославля сообщили, что автобус №11 «Ярославль Главный — 15 МКР» принадлежит АО «ПАТП-1 города Ярославля». Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что вечером 8 августа на пляже на берегу реки Воронеж произошел наезд на десятимесячного младенца. Ребенок умер на месте от полученных травм. По предварительным данным, за рулем автомобиля могла находиться двухлетняя девочка, которая случайно сняла машину ручника, пока слушала в салоне музыку.

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