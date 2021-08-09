Появились подробности смертельного наезда на российского младенца на пляже

За рулем автомобиля Ford Focus, который заехал на пляж в Воронеже и насмерть сбил 10-месячного младенца, мог находиться двухлетний ребенок. У Telegram-канала Life Shot появились подробности произошедшего.

По предварительным данным, двухлетняя девочка находилась в машине одна и слушала музыку. Она могла случайно снять машину с ручника.

Как сообщает канал, наезд на российского младенца произошел вечером, когда на берегу реки Воронеж отдыхали две семьи. В тот момент, когда машина наехала на ребенка, взрослые сидели за столом.

О ЧП стало известно вечером в воскресенье, 8 августа. В 950 метрах от 500-километровой отметки автодороги М-4 «Дон» автомобиль Ford Focus насмерть сбил ребенка. По данным регионального управления МВД, тот скончался на месте от полученных травм.

Ранее пьяный россиянин насмерть сбил подростка в Белгородской области и уехал. Виновник ДТП был позже задержан сотрудниками ГИБДД. Раньше он привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Подросток скончался от полученных травм в машине скорой помощи.