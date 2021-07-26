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Россиянка вышла из скорой на полном ходу и погибла

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Фото: ГИБДД Челябинска

Жительница Челябинска вышла из машины скорой помощи на полном ходу и погибла от полученных травм. Об этом со ссылкой на материалы отделения пропаганды безопасности дорожного движения городского управления ГИБДД сообщает ТАСС.

Инцидент произошел рано утром 26 июля на Троицком тракте. Отмечается, что погибшая россиянка страдала психическим расстройством.

По данным 74.ru, 42-летнюю женщину везли в областной психоневрологический диспансер из Еманжелинска в сопровождении медработников.

Госавтоинспекция проводит проверку.

В мае стало известно, что в Курской области шестилетний ребенок сел за руль и насмерть сбил мать. Женщина вышла из машины, оставив ключ в замке зажигания. Ее сын, находившийся в автомобиле, пересел на водительское сиденье, завел двигатель и нажал педаль газа.

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