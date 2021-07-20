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Таксистка заставила россиянок мыть ее машину за неуплату проезда

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В Улан-Удэ таксистка заставила пассажирок мыть ее машину, так как россиянки не смогли оплатить поездку. Видео опубликовано в паблике «Злой Улан-Удэ» в соцсети ВКонтакте.

На кадрах видно, что девушки моют автомобиль с «шашечками» на одной из детских площадок города. За кадром владелица машины комментирует происходящее.

Очевидно, что россиянки не смогли оплатить поездку в такси и вышли из трудной ситуации таким образом.

«Вот так у нас должники моют машины. Платите всегда за проезд, чтобы не было такого», — отметила таксистка.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске местная жительница, которая угрожала ножом таксисту, была насмерть сбита сразу двумя автомобилями. Россиянку и ее спутника высадили из такси, после чего пассажиры вышли на дорогу. В этот момент водитель Lada Priora развернулся и сбил женщину. От удара автомобиля она упала и попала под колеса ВАЗ-2114.

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