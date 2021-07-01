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Россиянка с криками «вези меня» попыталась избить таксиста

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РЕН ТВ

В Ханты-Мансийском автономном округе женщина во время поездки оскорбляла таксиста и попыталась избить его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, что россиянин какое-то время пытался сохранять спокойствие, однако пассажирка не сдавалась. «Я к тебе не лезу», — сказала женщина после удара.

Водитель такси в ответ на поведение россиянки отказался везти ее в пункт назначения, однако она продолжала настаивать на своем. «Вези меня в Югорск, петух, вези. Разворачивайся, мразь. Отвезешь — и все, расходимся. Телефон свой убрал!», — закричала она.

Позднее стало известно, что россиянка извинилась за свой поступок. При этом не указывается, из-за чего возник конфликт.

В сентябре прошлого года жительница Тюменской области пыталась заставить таксиста начать поездку криками «Вези меня!» и угрожала в противном случае испортить ему машину. По словам таксиста, женщина вызвала такси по тарифу, который не включает детское кресло, в связи с чем он не стал выполнять заказ.

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