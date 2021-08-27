Россия
 
Последние новости
«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Криштиану Роналду
США предрекли новый теракт в Кабуле в ближайшие дни
Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами летом 2021 года билета
Российские самолеты «исчезнут» из интернета
Появились подробности возвращения Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Лондон раскрыл число погибших от взрывов в Кабуле британцев
Голодные акулы-людоеды решили полакомиться тушей убитого кита и попали на видео
Пилоты разбившегося Су-24 сами пришли за помощью со сломанными руками
Певицу Агурбаш доставили на допрос в Москве из-за розыска в Белоруссии
Основатель «Смысловых галлюцинаций» впал в кому
Новости партнеров
Прослушать новость

Двое россиян погибли в ДТП c двумя автомобилями

В Нижегородской области двое человек погибли в ДТП на трассе
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Двое россиян погибли, еще пять пострадали, в том числе трое детей, в ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Авария произошла на трассе в районе села Владимирское Нижегородской области. Водитель автомобиля Chevrolet выехал на встречную полосу, не справился с управлением и столкнулся с Mitsubishi. В результате аварии водитель и пассажир Chevrolet получили травмы, несовместимые с жизнью.

Пять человек госпитализировано, среди которых есть младенец. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на трассе М-11 в Новгородской области произошло ДТП, в результате которого взорвалась фура. Момент взрыва попал на видео. На кадрах видно, как водитель фуры потерял управление, большегруз съехал к отбойнику, врезался в него, а затем произошел взрыв.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Взрыв фуры на российской трассе попал на видео
Российская семиклассница угнала машину и попала в ДТП с«КамАЗом
Следовавший из Крыма автобус с туристами попал в ДТП с грузовиком