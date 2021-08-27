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Взрыв фуры на российской трассе попал на видео

На трассе в Новгородской области взорвалась фура
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На трассе М-11 в Новгородской области произошло ДТП, в результате которого взорвалась фура. Момент взрыва попал на видео, его опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как водитель фуры потерял управление, большегруз съехал к отбойнику, врезается в него, а затем происходит взрыв.

Как пишет издание, фура Mercedes-Benz ехала в Санкт-Петербург 27 августа. Около 5:40 у машины лопнуло колесо. Водитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что несколько туристов, ехавших из Крыма в Курск на туристическом автобусе, пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае. Авария произошла на трассе НовороссийскКерчь в четверг, 26 августа. По данным местного ГИБДД, водитель автобуса совершал поворот в запрещенном месте и допустил столкновение с фурой.

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