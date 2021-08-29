13-летний российский школьник вез домой пьяного отца и попал на видео

В Иркутской области сняли на видео, как 13-летний школьник вез домой пьяного отца

В Иркутской области 13-летний российский школьник вез домой пьяного отца. Видео публикует региональное управление МВД в группе во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как сотрудники ГИБДД подъезжают к автомобилю Toyota, за рулем которого находится несовершеннолетний. Он рассказывает полицейским, что ему 13 лет.

На допросе отец ребенка заявил, что сын вез его из магазина домой. Мальчик также добавил, что научился водить автомобиль сам, а ездит за рулем он нечасто.

В МВД сообщили, что россиянину грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Ведомство направило материалы в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее российская семиклассница угнала машину и попала в ДТП с «КамАЗом» в Красноярском крае. 13-летняя девочка украла автомобиль у знакомого своей матери, чтобы прокатить подруг.