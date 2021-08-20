В массовом ДТП под Саратовом погибли пять человек, включая одного ребенка

Под Саратовом в массовом ДТП погибли четверо взрослых и один ребенок, передает РИА Новости.

ЧП произошло на 155-м километре автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград в Вольском районе. Согласно предварительным данным, автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с «КамАЗом». После этого он вылетел на встречную полосу, где произошел удар с грузовым Volvo.

В результате аварии погибли пять человек, среди которых один ребенок. Еще одного ребенка госпитализировали. На данный момент он находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Норильске пьяный работник автосервиса на чужом автомобиле сбил россиянина, переходившего дорогу. 48-летний мужчина поехал в магазин на машине клиента автосервиса и сбил человека на Ленинском проспекте. На кадрах с регистратора видно, как автомобиль сбивает человека, который переходит дорогу по зебре.