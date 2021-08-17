Момент смертельного ДТП с участием родственника депутата Госдумы попал на видео

Момент смертельного ДТП с участием родственника депутата Госдумы Анатолия Бифова в Кабардино-Балкарии попал на видео. Кадры публикует региональное управление Следственного комитета (СК) в Instagram.

Ранее во вторник, 17 августа, стало известно, что в Баксанском районе на федеральной магистрали А-158 Прохладный — Эльбрус недалеко от селения Исламей произошла авария. Племянник депутата Госдумы 27-летний Азрет, находившийся за рулем автомобиля Toyota Camry, хотел обогнать «Газель», но не справился с управлением и зацепил машину. В результате микроавтобус врезался в грейдер.

По предварительной информации, в результате ДТП погибли водитель и два пассажира «Газели». Сообщалось также о восьми пострадавших.

СК проводит доследственную проверку.