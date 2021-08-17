Полный людей автобус рухнул с высоты 3,5 метра на российской трассе

ГИБДД: в Бурятии 19 человек пострадали при падении автобуса с высоты 3,5 метра

В Бурятии автобус съехал с трассы и упал с высоты 3,5 метра. В результате аварии пострадали 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД, пишет ТАСС.

По предварительной информации, ДТП произошло в Яравнинском районе Бурятии на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный». Уточняется, что водитель, управляя автобусом «Урал», съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате аварии водитель и 18 пассажиров получили травмы, рассказали в ГИБДД.

Всего в автобусе находились 20 человек, все они являются сотрудниками комбината. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

Ранее во Владимирской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 22 человека. Уточняется, что ДТП произошло на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.