Россия
 
Последние новости
Участвовавшие в ликвидации бен Ладена секретные вертолеты США заметили в Кабуле
Раскрыты детали драки жителя Дагестана с имамом из-за комментария в соцсетях
Известный рэпер построит в Казахстане школы за миллионы долларов
«Дельта»-штамм ударил по ценам на нефть
Политолог предсказал всплеск исламизма по всему миру из-за победы талибов
Несовершеннолетняя москвичка обвинила студента РУДН в изнасиловании 
Протасевич объявил о запуске нового медиа
Предсказавший захват Кабула сенатор объяснил легкость прихода талибов к власти
Россиян предостерегли от нового способа мошенничества с помощью мусора
Установлены личности обгоревших тел женщины и ребенка в лесу под Петербургом
Новости партнеров
Прослушать новость

Полный людей автобус рухнул с высоты 3,5 метра на российской трассе

ГИБДД: в Бурятии 19 человек пострадали при падении автобуса с высоты 3,5 метра
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Бурятии автобус съехал с трассы и упал с высоты 3,5 метра. В результате аварии пострадали 19 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД, пишет ТАСС.

По предварительной информации, ДТП произошло в Яравнинском районе Бурятии на территории карьера горно-обогатительного комбината «Озерный». Уточняется, что водитель, управляя автобусом «Урал», съехал с дороги, после чего транспортное средство опрокинулось. В результате аварии водитель и 18 пассажиров получили травмы, рассказали в ГИБДД.

Всего в автобусе находились 20 человек, все они являются сотрудниками комбината. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины произошедшего.

Ранее во Владимирской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 22 человека. Уточняется, что ДТП произошло на 97-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» в Александровском районе.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В ДТП с автобусом и грузовиком в российском регионе пострадали 22 человека
Последствия ДТП в Воронеже с тремя пострадавшими попали на видео
Шестеро россиян пострадали при ДТП с автобусом в Петербурге