Последствия ДТП в Воронеже с тремя пострадавшими попали на видео

В Воронеже водитель сбил трех человек после того, как почувствовал себя плохо за рулем

В Воронеже водитель на Opel Astra сбил трех россиян. Видеоролик с последствиями аварии опубликовал Telegram-канал РИА Новости.

Инцидент произошел на проспекте Труда. По данным регионального ГУ МВД, 45-летнему местному жителю за рулем автомобиля стало плохо. Сначала он выехал на встречку, после чего вылетел на тротуар, где сбил трех пешеходов. Пострадавших доставили в больницу.

На данный момент полиция проводит проверку для выяснения подробностей и обстоятельств произошедшего.

12 августа в Воронеже около галереи Чижова произошел взрыв в пассажирском автобусе ПАЗ. По последним данным, пострадали 19 человек, из них двое скончались. По словам врачей, состояние всех пострадавших стабильно тяжелое.