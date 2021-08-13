В Госдуме назвали возможную причину взрыва автобуса в Воронеже

Взрыв автобуса в Воронеже, в результате которого погибли два человека и еще 17 пострадали, мог произойти из-за «кустарной» установки газового баллона. Об этом заявил член комитета Госдумы по транспорту Андрей Колесник, сообщает «Радиоточка НСН».

«Газ, конечно, дешевле стоит, чем любое топливо: дизельное или бензин. В свое время делали машины с комбинированными движками: можно было и на газовом топливе ехать, и на обычном. Но ни в коем случае нельзя это делать самостоятельно. Никаких переделок в каких-то мастерских», – заявил он.

Колесник отметил, что газ — взрывоопасное вещество, поэтому нужно проводить промышленное производство баллонов и их установку.

По словам депутата, если его версия произошедшего подтвердится, то необходимо будет искать виновных — от водителей до руководства. В таком случае нужно выяснить, как устанавливалось оборудование, а также кто дал на это разрешение.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что следствие установило предварительную причину ЧП. По словам собеседника, в автобусе взорвался баллон для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.

Взрыв пассажирского автобуса ПАЗ произошел в Воронеже около галереи Чижова вечером 12 августа. По последним данным, пострадали 19 человек, из них двое скончались. По словам врачей, состояние всех пострадавших стабильное, но тяжелое. Следственный комитет возбудил уголовное дело.