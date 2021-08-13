Доктор военных наук оценил версию взрыва газового баллона в Воронеже

Доктор военных наук: у версии о взрыве баллона в автобусе в Воронеже есть недостатки

Взрыв газового баллона у одной из пассажирок воронежского автобуса является одной из наиболее возможных версий, но не единственной. Об этом «Ленте.ру» заявил доктор военных наук Константин Сивков.

Сивков подчеркнул, что на данный момент установить и назвать точные причины взрыва в воронежском автобусе, произошедшего ночью 12 августа, довольно трудно. Для этого экспертам предстоит провести тщательную работу по выявлению остатков взрывчатых веществ, изучить особенности осколков и траекторию их полета, характер повреждений.

Тем не менее, определенные выводы можно сделать уже сейчас, считает эксперт. По мнению Сивкова, вероятность того, что инцидент произошел в результате взрыва газового оборудования, довольно велика.

«Если бы рванул газовый баллон, то вокруг мы увидели бы крупные осколки»

«Картинки здесь намного интереснее, чем видео, — заметил эксперт. — Примечательно, прежде всего, большое количество выживших: погибли всего двое человек, остальные только получили травмы. Если бы взрывное устройство стояло на полу автобуса и предназначалось для убийства людей, оно бы содержало и поражающие элементы, что, однозначно, привело бы к большему числу жертв. А вот если предположить, что взрыв произошел под полом, то тогда все становится логичным — люди пострадали от ударной волны, а не от осколков».

Сивков заметил, что есть большие основания согласиться с основной версией следствия о неисправности газового оборудования или о взрыве баллона. Несмотря на то, что водитель утверждает, что ехал на дизельном топливе, это легко проверяется.

«Если бак есть — это дизельное топливо. Нет — кустарно установленное газовое оборудование. Вот и все. Но у данной версии есть свои недостатки: газовый баллон имеет очень толстые стенки, содержит сжиженный газ, газ высокого давления. Если бы он рванул, то вокруг мы увидели бы крупные осколки, которые побили бы большое число людей. Так что стоит рассмотреть и другую версию — террористический акт с помощью самостоятельно изготовленного простейшего взрывного устройства, эффект от него мог быть ровно таким же, как в данном случае. Нельзя полностью исключать вероятность того, что имел место теракт, направленный на создание обстановки нервозности в ЮФО в преддверии выборов», — считает Сивков.

Эксперт добавил, что, не находясь непосредственно на месте, сложно дать однозначную оценку произошедшему. Однако, по его подсчетам, вероятность взрыва газового оборудования составляет порядка 70 процентов, спланированной атаки — 30. По его мнению, нельзя полностью исключать попытку злоумышленников создать обстановку нервозности в преддверии думских выборов.

Пассажирский автобус ПАЗ взорвался около галереи Чижова в Воронеже. Более десяти человек получили ранения. Двое скончались от полученных травм. Момент взрыва попал на камеру видеорегистратора. На записи видно, что взрыв произошел, когда автобус находился на остановке. Через некоторое время люди начинают выходить и выбегать из транспортного средства.

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело. В Воронеж также направлены криминалисты из Москвы.