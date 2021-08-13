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Пассажир взорвавшегося в Воронеже автобуса рассказал о произошедшем

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Фото: Правительство Воронежа / РИА Новости
Пострадавший при взрыве автобуса в Воронеже рассказал, что практически потерял слух

Пассажир автобуса, взорвавшегося накануне в Воронеже, Никита Овчинников, рассказал о том, что произошло после хлопка. Видео, записанное россиянином, опубликовало издание URA.RU в своем Telegram-канале.

Мужчина отметил, что сначала почувствовал сильный удар, а затем испытал шок. После того, как пассажир выбежал из автобуса, он заметил, что транспортное средство начало рушиться, упала крыша. Овчинников также добавил, что прохожие стали оказывать ему помощь, как только он вышел из автобуса.

В настоящее время, по словам россиянина, он находится в больнице. Пострадавший рассказал, что практически ничего не слышит из-за шума в голове.

Ранее следователи назвали неисправность технического оборудования основной версией взрыва автобуса в Воронеже. По словам источника RT в правоохранительных органах, следствие допускает, что речь может идти и о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо.

Взрыв автобуса произошел вечером 12 августа. По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек, из них одна женщина скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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