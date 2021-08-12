В Воронеже более десяти человек пострадали при взрыве автобуса

В центре Воронежа взорвался пассажирский автобус, более 10 человек получили ранения

Пассажирский автобус ПАЗ взорвался около галереи Чижова в Воронеже. Более десяти человек получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости.

Момент взрыва попал на камеру видеорегистратора, кадры опубликовал Telegram-канал Life shot. На записи видно, что взрыв произошел, когда автобус находился на остановке. Через некоторое время люди начинают выходить и выбегать из транспортного средства.

В региональном департаменте здравоохранения рассказали, что предварительно всего 16 пострадавших, 13 из которых на данный момент находятся в БСМП №1, передает РИА Новости. Состояние троих из них оценивается как тяжелое: двое пациентов находятся в реанимации, а один пострадавший — в операционной. Отмечается, что состояние пятерых человек ближе к средней тяжести, а двоих — к удовлетворительному. Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации, заявили в ведомстве.

Прокурор Ленинского района Воронежа Юрий Бурсов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что в транспортном средстве на момент взрыва находились 35 пассажиров. По его данным, двое из них получили тяжкий вред здоровью, четверо — средней тяжести.

Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва транспортного средства возбуждено уголовное дело. В Воронеж также направлены криминалисты из Москвы.

Причины трагедии

В качестве предварительной причины произошедшего рассматривается версия со взрывом баллона газа. Однако водитель автобуса утверждает, что транспортное средство работало на дизельном топливе. Эту же информацию сообщил представитель перевозчика.

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Замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров также подтвердил, что автобус не имел газового оборудования.

При этом источник в службах транспортного надзора региона рассказал, что возможной причиной взрыва автобуса могла стать именно неисправность газового оборудования.

По словам собеседника агентства «Интерфакс», один из баллонов, установленных кустарным способом на крыше автобуса, оказался неисправен. В результате произошла утечка и прогремел взрыв, подчеркнул он.

Вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что власти не рассматривают версию теракта среди причин взрыва автобуса. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — отметил он.

Версии очевидцев

Водитель пассажирского автобуса Алексей Олейников рассказал о произошедшем. По его оценке, в момент взрыва в автобусе находились около 30 человек.

Мы стояли на остановке, люди садились в автобус, загорелся красный. Они заходили с пешеходного перехода. Выезжаю — вот такой хлопок, стекла, дым, не понимаю, что произошло Алексей Олейников Водитель автобуса

Очевидцы произошедшего также изложили свою версию событий. По словам жителей города, которые стояли на светофоре, сначала они услышали хлопок, затем у них заложило уши и вверх поднялся серый столб дыма. Через 30 секунд после взрыва к автобусу начали подбегать люди, а на асфальте были видны пострадавшие от взрыва, добавили очевидцы. Они также сообщили, что к автобусу вскоре подъехали около десяти служебных машин, а стекла и куски металла были разбросаны по всей дороге.