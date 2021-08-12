Названа возможная причина взрыва автобуса в Воронеже

Источник в службах транспортного надзора региона рассказал, что возможной причиной взрыва автобуса в Воронеже могла стать неисправность газового оборудования. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, один из баллонов, установленных кустарным способом на крыше автобуса, оказался неисправен. В результате произошла утечка и прогремел взрыв, подчеркнул он.

В экстренных службах подтвердили, что при взрыве автобуса пострадали 12 человек. Медики также сообщили, что одна из пострадавших женщин находится в крайне тяжелом состоянии, у нее травматическая ампутация обеих голеней.

Вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов заявил, что власти не рассматривают версию теракта среди причин взрыва автобуса. «Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт», — отметил он.

Ранее в сети появилось видео с места взрыва автобуса в Воронеже. На кадрах очевидцев видны осколки от стекол, мусор, а также само сгоревшее транспортное средство. Вокруг автобуса стоит толпа людей.