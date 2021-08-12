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Появилось видео с места взрыва автобуса в Воронеже

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Очевидцы сняли кадры на месте взрыва пассажирского автобуса в Воронеже

Telegram-канал «Воронеж №1» опубликовал видео с места взрыва автобуса в городе, который произошел вечером 12 августа около галереи Чижова.

На кадрах очевидцев видно осколки от стекол, мусор, а также само сгоревшее транспортное средство. Вокруг автобуса стоит толпа людей. Как сообщает ТАСС, в скорой помощи подтвердили, что число пострадавших в результате произошедшего увеличилось до 12 человек.

О взрыве пассажирского автобуса в Воронеже стало известно ранее. По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв баллона с газом. При этом водитель заявил, транспортное средство работало на дизельном топливе.

Предыстория: В Воронеже взорвался автобус
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В Воронеже взорвался автобус