В Воронеже взорвался автобус

12 человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Воронежа, сообщает Baza

Пассажирский автобус ПАЗ взорвался около галереи Чижова в Воронеже. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «На видео видно».

По предварительной информации, причиной происшествия стал взрыв баллона с газом. Отмечается, что в результате произошедшего есть пострадавшие. Как сообщает Telegram-канал Baza, пострадали 12 человек, одной из них оторвало ноги взрывной волной. RT сообщает о 6 раненых.

Водитель автобуса заявил сотрудникам МЧС, что автобус не был оборудован газовыми баллонами, а работал на дизельном топливе. На место происшествия уже прибыли сотрудники ФСБ.