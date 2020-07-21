На Украине рассказали о психическом состоянии захватившего автобус террориста

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о психическом состоянии террориста, захватившего автобус в Луцке. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МВД, преступник является неуравновешенным человеком. Аваков заявил, что террорист нарисовал у себя в голове свой собственный мир и разработал план мести. При этом злоумышленник также сформулировал какие-то тезисы.

Ранее поступили сообщения о том, что террориста, захватившего в украинском Луцке автобус с пассажирами, задержали. Преступник был захвачен в ходе штурма автобуса спецподразделением СБУ. Во время спецоперации были слышны взрыв и выстрелы. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский лично уговорил преступника сдаться.

Дважды судимый Максим Кривош захватил автобус 21 июля. Он потребовал, чтобы первые лица Украины, в том числе министр внутренних дел Арсен Аваков и бывший президент Петр Порошенко, заявили на камеру, что они «террористы в законе». Отдельное требование террорист выдвинул президенту Владимиру Зеленскому — выложить в сеть заявление с текстом: «Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем». Позднее глава государства подчинился и записал соответствующее видео.