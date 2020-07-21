Зеленский лично уговорил террориста отпустить заложников

Президент Украины Владимир Зеленский лично уговорил террориста Максима Кривоша, захватившего автобус в Луцке, отпустить всех заложников. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко, трансляцию ведет издание «Страна.ua».

Материалы по теме Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе

По его словам, между злоумышленником и главой государства сперва состоялся телефонный разговор, который продлился 15 минут. «Была [установлена] договоренность: видео от Зеленского, а потом — отпустят заложников», — сказал он. Кривош выполнил свое обещание и открыл двери автобуса сразу после того, как в Facebook появилось обращение.

Также Зеленскому удалось уговорить террориста заранее выпустить трех человек — беременную женщину, бабушку и ребенка.

Глава МВД Арсен Аваков добавил, что террорист сам сдался — вышел из автобуса и лег на землю. Правда, перед этим он стрелял в замначальника Нацполиции, но промахнулся.

21 июля 45-летний неоднократно судимый Максим Кривош захватил автобус с примерно 20 пассажирами в Луцке. Он требовал, чтобы первые лица страны, в том числе глава МВД Арсен Аваков и экс-президент Петр Порошенко, сказали на камеру, что они «террористы в законе». А президент Владимир Зеленский должен записать видеообращение и призвать всех смотреть фильм «Земляне» об издевательствах над животными.